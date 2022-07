OM - Mercato : Longoria organise un départ inattendu et fait une croix sur deux recrues

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La semaine a été particulièrement agitée à l’OM. Après avoir été à l’origine des arrivées de Samuel Gigot et d’Isaak Touré, Pablo Longoria a réussi à ferrer Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez au mercato. L’arrivée du buteur colombien ne va pas faire les affaires du jeune Bamba Dieng.

Selon L'Équipe, on considère que dans son entourage, on a bien compris le message de la direction de l’OM : dans un secteur fourni, Dieng est vu comme une variable d’ajustement, d’autant qu’il a la cote sur le marché. Mais lui ne souhaite pas quitter le club phocéen cet été. Pas plus que Pol Lirola, également sur la sellette et lui aussi resté sur le banc hier en amical contre Middlesbrough (0-2).

Au rayon des arrivées, Longoria peut d’ores et déjà faire une croix sur deux pistes creusées ces derniers jours : Claudinho et Nuno Tavares. Le Brésilien vient de prolonger au Zénit Saint-Pétersbourg jusqu’en 2027 quand le Portugais d’Arsenal, poussé dehors par la signature d’Oleksandr Zinchenko, est plus tenté par l’Atalanta Bergame ou Brighton.