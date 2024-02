OM Mercato : Longoria ouvre deux pistes séduisantes pour l’été 2024

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Si le Mercato vient à peine de fermer ses portes et qu’il est plutôt frustrant du côté des supporters de l’OM, Pablo Longoria est déjà dans l’anticipation de la saison prochaine… à draguer les joueurs libres au 30 juin.

D’après le journaliste turc Ekrem Könur, Marseille aurait des vues sur l’attaquant français Anthony Martial (Manchester United, 28 ans) et le meneur de jeu Yusuf Yazici (LOSC, 27 ans). Deux cibles séduisantes bien que très concurrentielles.

Yazici sort une belle saison, Martial se cherche un plan de relance

De retour à Lille cette saison, Yazici réalise son exercice le plus abouti avec les Dogues (10 buts, 3 passes décisives en 30 apparitions TCC). De son côté, Martial joue les jokers de luxe chez les Red Devils (629 minutes jouées pour 2 buts et 2 passes décisives) et se cherche un nouveau souffle après neuf saisons de haut et de bas à Manchester entrecoupé d’un prêt décevant de cinq mois au FC Séville.

