OM – Mercato : Longoria ouvre la porte à un crack et oublie définitivement la piste Chiellini (Juve)

Après avoir laissé filer libre Boubacar Kamara (Aston Villa) et avoir vendu pour une bouchée de pain Lucas Perrin (Strasbourg) et Maxime Lopez (Sassuolo), l'OM peut-il vraiment se permettre de laisser filer une nouvelle grosse vente d'un Minot ? C'est la question que se pose aujourd'hui Pablo Longoria concernant Bamba Dieng (22 ans).

Dieng vendu pour plus de 15 M€ ?

Si le Sénégalais, qui se sait courtisé par des clubs anglais, souhaite continuer à Marseille la saison prochaine, s'il dispose d'encore deux ans de contrat (2024), la question n'est pas complètement scellée du côté du board marseillais. D'après La Provence, il y a réellement débat sur le cas Dieng à la Commanderie. Si Pablo Longoria tient Bamba Dieng en haute estime, l'Espagnol est aussi pragmatique et il sait que peu de joueurs ont une réelle valeur marchande aujourd'hui à l'OM. Cet été, les grosses offensives étrangères devraient être étudiées. En revanche, Marseille ne discutera pas à moins de 15 M€ pour Dieng.

La piste Chiellini définitivement refermée

Concernant les arrivées, l'OM ne fera pas le coup de récupérer la légende de la Juventus Giorgio Chiellini. Si Pablo Longoria a réellement envisagé la venue du stoppeur italien de 37 ans, ce dernier va bel et bien rejoindre la MLS. Le journaliste Nicolo Schira confirme que « Re Giorgio » est tombé d'accord avec le Los Angeles FC sur la base d'un contrat d'un an et demi (décembre 2023) et qu'il devrait signer en juin.

