OM - Mercato : Longoria peaufine une stratégie musclée avec Sampaoli pour combler McCourt

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Frank McCourt veut gagner un jour la Ligue des champions. Un brin utopiste, l’actionnaire de l’OM a encore mis la barre très haut hier sur les ondes de RMC Sport avant de se mesurer au LOSC dans le choc de la 28e journée de L1 (21h). Pour ce faire, Pablo Longoria sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur au mercato, lui qui a déjà commencé à travailler en ce sens et va continuer de le faire avec Jorge Sampaoli.

« On a beaucoup parlé pendant les dernières semaines, quand on négociait, a confié le nouveau président de l’OM à la radio sportive. Il a beaucoup analysé l'équipe, nous aussi et on l'a fait ensemble. On estime qu'il y a trois phases. Une, analyser ce qu'on a dans l'effectif, c'est important. Ensuite, construire l'effectif pour la prochaine saison. C'est important qu'il vienne maintenant pour avoir plus de renseignements et ensuite un troisième point sur l'avenir plus lointain. [...] On va avoir beaucoup de conversations avec Sampaoli pour comprendre la situation de chaque joueur en vue du mercato. »

Longoria tient à son salary cap

Cette stratégie en trois phases s’articulera autour du savoir-faire de ce même Longoria sur le marché des transferts, qu’il a déjà peaufiné en amont. « S’attendant à un mois de juin dément, Longoria n’est nullement effrayé par le défi, croit savoir L’Équipe. Il n’hésitera pas à vendre au mieux le joyau Boubacar Kamara, ou à se séparer des gros salaires de certains Marseillais à vie (Payet, Mandanda) s’il en a l’opportunité. Comme à Valence, il espère mettre en place un salary cap avec trois tranches de joueurs : les stars avec des revenus autour de 2,7 M€ net annuels, les intermédiaires entre 1,2 et 1,5 M€, les pépites entre 600 et 800 000 € à la saison. » Voilà qui pourrait ravir McCourt.