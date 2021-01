OM - Mercato : Longoria peut déjà oublier cet attaquant, Mitroglou a des prétendants !

L'OM cherche toujours à se renforcer offensivement et sa piste prioritaire se nomme toujours Arkadiusz Milik, mais les négociations avec Naples pour l'arrivée du Polonais tardent à trouver une issue favorable. D'autres noms ont circulé et parmi eux, il est acquis qu'un attaquant ne viendra pas à Marseille.

Mateta doit signer à Crystal Palace ce mercredi

Il s'agit de l'ancien lyonnais Jean-Philippe Mateta. A 23 ans, l’attaquant français de Mayence est en passe de s'engager avec Crystal Palace. Il est en effet attendu ce mercredi à Londres afin de passer la visite médicale et d'être prêté (avec option d'achat). Il avait quitté l'OL pour Mayence en 2018, pour un transfert de 8 M€.

Par ailleurs, La Provence assure que Kostas Mitroglou traîne sa peine à l'entraînement et ne ferait plus que le minium syndical. C'était le prix à payer pour être mis au placard par André Villas-Boas. Selon La Gazzetta, l'Aris Salonique et une formation émiratie seraient intéressés par son profil cet hiver.