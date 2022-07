OM - Mercato : Longoria peut dire adieu à Deulofeu

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Mais Gerard Deulofeu se dirigerait plutôt vers Naples. En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, l'ancien joueur du FC Barcelone serait à un pas de rejoindre le club napolitain où un contrat de quatre ans assorti d'un salaire annuel de 2,5 millions d'euros l'attendrait. Après deux saisons passées à l'Udinese, Gerard Deulofeu devrait donc poursuivre sa carrière en Série A plutôt que de débarquer sur les bords de la Canebière.

