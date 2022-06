OM - Mercato : Longoria peut faire une croix définitive sur ce défenseur du FC Barcelone

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Après le départ de Boubacar Kamara, celui à venir d'Alvaro Gonzalez, le retour de prêt de William Saliba à Arsenal et enfin l'hypothétique vente de Duje Caleta-Car, l'OM pourrait se retrouver fort dépourvu au poste de défenseur central quand la compétition sera venue. Raison pour laquelle Pablo Longoria explore des pistes tous azimuts. Mais l'une d'elles est aujourd'hui à oublier.

Comme le révèle Marca, Clément Lenglet a pris l'avion ce mercredi pour Londres, où il va passer la visite médicale d'usage avec Tottenham et signer son contrat si tout se passe bien. Certes, l'ancien Nancéien avait un salaire trop élevé pour l'OM et le Barça refusait d'en prendre une partie en charge. Mais il n'empêche que l'intérêt a été réel et qu'aujourd'hui, Marseille doit regarder ailleurs !

Pour résumer Annoncé dans le viseur de l'OM, même si son salaire constituait un obstacle de premier plan, Clément Lenglet va bien quitter le FC Barcelone mais pour s'engager avec les Tottenham Hotspurs. L'accord devrait intervenir sous peu.

Raphaël Nouet

Rédacteur

