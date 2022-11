OM - Mercato : Longoria peut faire une croix sur un retour de Milik

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le 15 novembre, dans une interview à La Provence, le président de l'OM, Pablo Longoria, s'était exprimé sur l'avenir d'Arkadiusz Milik, prêté cette saison à la Juventus avec option d'achat de 8 M€ : « On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur ».

Ca ne devrait pas être le cas. Selon Calcio Mercato, Milik, auteur de 6 buts en 17 matches toutes compétitions confondues avec la Juventus, va bien rester à Turin. Les dirigeants bianconeri sont très satisfaits de ses services, au point de vouloir lever l'option. C'est avec lui titulaire (en l'absence de Dusan Vlahovic, blessé) que la Vieille Dame a opéré son rétablissement dans le mois ayant précédé la trêve due à la Coupe du monde. Longtemps 8e, elle est revenue à la 3e place de Serie A. Aux côtés de l'ancien Parisien Moise Kean, Milik a beaucoup compté dans ce retour de flamme. Longoria et l'OM devraient donc bientôt recevoir un chèque de 8 M€.