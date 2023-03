OM - Mercato : Longoria piste la nouvelle terreur de la Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

« Arsenal décidera de la suite pour Balogun cet été, affirme le journaliste de la CBS Ben Jacobs. Reims sait qu'il ne peut pas le signer définitivement et est pessimiste quant à un autre prêt. Leeds, Milan, l’OM et Mönchengladbach ont tous déjà manifesté leur intérêt. Arsenal très impressionné par sa forme et son potentiel. »

Arsenal will decide what's next for Balogun come summer. Reims know they can't sign him permanently and are pessimistic about another loan spell. Leeds, Milan, Marseille and Borussia Monchengladbach have all shown interest before. #AFC very impressed by his form and potential.