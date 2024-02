OM Mercato : Longoria pourrait récupérer sa mise pour un flop estival !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si la saison actuelle de l'OM est catastrophique, le prochain mercato s'annonce infernal pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia. En effet, il va falloir aux deux dirigeants rebâtir un effectif en essayant de vendre des éléments ayant déçu au plus haut point. On pense à Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang et surtout Iliman Ndiaye. Accueilli comme une star l'été dernier en raison de son statut de supporter de l'OM, le milieu offensif s'est mis trop de pression, en plus de jouer trop rarement à son meilleur poste. Résultat, c'est un flop total.

Crystal Palace intéressé ?

Pablo Longoria, qui a misé 17 M€ sur lui l'été dernier, doit se dire qu'il aura bien du mal à rentrer dans ses frais avec Ndiaye. Et pourtant, selon The Sun, Crystal Palace serait intéressé et disposé à mettre 18 M€ ! Une aubaine qui s'explique par la cote élevée du joueur en Angleterre depuis son passage très réussi à Sheffield United, qu'il a contribué à faire remonter en Premier League. Longoria et Benatia ne devraient pas y réfléchir à deux fois si cet intérêt se confirme cet été...

Selon @TheSun, Crystal Palace ferait d’Iliman Ndiaye sa priorité pour le mercato de cet été. Il pourrait payer les 18M€ demandés par l’#OM pour le laisser partir. — OManiaque (@OManiaque) February 12, 2024

