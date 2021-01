OM - Mercato : Longoria poursuit le dégraissage et tente un buteur qui fait la Une en Espagne !

Personne n’aimerait vraiment être dans la peau de Pablo Longoria ce mois-ci. Le directeur sportif de l’OM ne doit pas dormir beaucoup tant il a la pression de ses dirigeants pour le mercato. Son objectif prioritaire est de dégraisser. Hier, cette opération portes ouvertes a démarré avec le départ de Florian Chabrolle à l’AC Ajaccio, où il a signé jusqu’en juin 2023. Celle-ci pourrait se poursuivre dans es jours qui viennent.

Selon La Provence, Longoria chercherait à prêter jusqu'à la fin de la saison Nemanja Radonjic et Marley Aké, peu utilisés depuis le début du championnat. Des prêts qui seraient remis en question si aucune recrue n'arrive. En terme d’arrivées, justement, un nouvel atatquant serait ciblé par l’OM : Willian José.

José intéresse aussi l'Atlético Madrid

En plus d’Arkadiuz Milik (Naples, 26 ans) et Patrick Cutrone (Fiorentina, 23 ans), Mundo Deportivo assure que le club phocéen est intéressé par le buteur de la Real Sociedad. Âgé de 29 ans, le Brésilien joue moins cette saison et se poserait des questions sur son avenir malgré un bilan prolifique depuis son arrivée en 2016 (52 buts). José avait déjà été dans les radars de Longoria cet été et garde une bonne cote en Espagne. Dans son édition de mardi, le quotidien madrilène Marca l’avait mis en vedette en couverture en le reliant à... l’Atlético Madrid.