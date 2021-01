OM - Mercato : Longoria prend un stop d’un attaquant de L1 !

L’OM continue de creuser la piste Arkadiusz Milik (Naples, 26 ans). Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport évolue même les chances du club phocéen de recruter l’attaquant polonais à 40%, devant la Juventus Turin, l’Atlético Madrid et le Napoli à 20% chacun. Sauf que les Partenopei attendent 15 millions pour le lâcher, ce qui paraît inaccessible pour les finances du club phocéen.

Pablo Longoria est conscient des limites financières de l’OM au mercato et a creusé des alternatives. La dernière en date se nomme Jean-Philippe Mateta (23 ans). Mayence ne ferme pas la porte à un départ en prêt avec option d’achat. Des clubs italiens et allemands suivent également le joueur passé par l’OL entre 2016 et 2018 sans jamais avoir vraiment sa chance.

Laborde ne partira pas n'importe où au mercato

En parallèle, Longoria a ciblé Gaëtan Laborde (26 ans). Problème : l’attaquant du MontpellierHSC n’a aucune envie de bouger cet hiver. « Je n'ai pas une envie spéciale de partir. S'il y a quelque chose d'intéressant pour moi et pour le club, on verra. Aujourd'hui, je suis tranquille dans ma tête et je pense surtout au match de samedi, a déclaré Labord sur les ondes de RTL. J'ai cette ambition de vouloir jouer la Ligue des Champions et de jouer contre les meilleures équipes du monde. C'est un objectif. Je ne suis pas fixé sur un championnat, il me faut un bon feeling. Il faut que ça soit une bonne opportunité. Si j'ai un bon truc et surtout pour le club, dans ce cas-là, on étudiera. Je ne partirai pas n'importe où. »