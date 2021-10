OM - Mercato : Longoria prêt à casser sa tirelire pour un grand nom du Barça ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alexis Sanchez trop cher pour l’OM ? Alors que la presse italienne à l’instar de CalcioMercato.com s’enflamme sur une possible venue à Marseille de l’ex-barcelonais aujourd’hui à l’Inter Milan, Alexis Sanchez, le journaliste du Football Club de Marseille, Nicolas Filhol, a tenu à refroidir cette piste.

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur » - a-t-il laché sur FCM.

Il faut dire Jorge Sampaoli est toujours dans l’envie d’accueillir un joueur supplémentaire avec une bonne qualité de finition. « On construit l'équipe en sachant qu'on n'a pas beaucoup de grands finisseurs à part Milik et peut-être Payet. Il faut des joueurs capables de marquer, finir depuis notre jeu. On a besoin de ce type de joueurs pour que l'OM reste à sa place » a récemment déclaré le coach marseillais. Reste désormais à savoir si Pablo Longoria cassera sa tirelire cet hiver pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2023 en Lombardie mais qui ne semble pas rentrer dans les plans de son entraineur, Simone Inzaghi, car il a porté le maillot interiste pour seulement 70 petites minutes de jeu depuis le début de saison. Pour rappel Jorge Sampaoli connait bien le joueur pour l’avoir côtoyé en sélection chilienne. Affaire à suivre…

🗞 L'OM sur Alexis Sanchez ?



👉 Pablo Longoria suivrait de près sa situation 👀

👉 Le joueur souhaite quitter l'Inter où il n'est pas dans les plans de son coach 🤨

👉 Le joueur pourrait partir gratuitement mais a un énorme salaire (7M€/an) 😬

(Calcio Mercato)#TeamOM — INFO.OM_13 (@infoom_13) September 28, 2021