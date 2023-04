OM - Mercato : Longoria prêt à écouter la Juventus pour Tudor ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Nous l'avons relayé hier, la Juventus Turin songe de plus en plus à Igor Tudor pour prendre la suite de Massimiliano Allegri. Mais pour cela, il faut que les planètes s'alignent : saison blanche pour les Bianconeri, encore en lice pour décrocher l'Europa League, envie de l'entraîneur sarde de s'en aller et accord entre les deux parties pour une fin d'aventure sans gros chèque à la clef. Or, Allegri n'est pas du genre à faire de cadeau. On est donc très loin d'un départ pour le moment. Mais il n'empêche que la question d'un énième changement d'entraîneur peut se poser à l'OM.

Prêt à laisser partir Tudor contre un gros chèque

Et L'Equipe du jour, qui traite l'information dévoilée hier par Tuttosport, apporte une réponse : oui, Pablo Longoria serait prêt à laisser partir Igor Tudor ! Mais à une condition : que la Juventus verse une belle indemnité pour racheter l'année de contrat lui restant avec l'OM. Satisfait du travail de l'entraîneur croate, le président marseillais aimerait continuer avec lui. Mais comme il ne cesse de le répéter depuis son arrivée, nul n'est irremplaçable au club. Et surtout, il est encore et toujours pressé par Frank McCourt d'équilibrer les comptes. Entre un beau chèque et un entraîneur qui réussi, il a donc choisi. Surtout que, comme à son habitude, il doit avoir pléthore de remplaçants sous le coude, à commencer par son grand ami Marcelino, sans club depuis la fin de son aventure à l'Athletic Bilbao en juin dernier...

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de saison

2️⃣0️⃣ enfants des membres 𝗢𝗠 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 ont eu la chance de participer à une conférence de presse et ainsi poser leurs questions à @Djoninho25 et @Valrongier28. 🎙



Un moment unique qui restera gravé dans leur mémoire où plusieurs thèmes ont été abordés ! 🥰 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Contraint par le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, à équilibrer les finances coûte que coûte, Pablo Longoria pourrait laisser filer Igor Tudor à la Juventus en fin de saison si la Vieille Dame verse une belle indemnité.

Raphaël Nouet

Rédacteur