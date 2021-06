OM - Mercato : Longoria prêt à faire revenir le chouchou des supporters ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Attention, information à prendre avec des pincettes ! Selon Le Quotidien du Sport, André Ayew (31 ans), libre depuis la fin de son contrat avec Swansea, serait prêt à revenir à l'Olympique de Marseille, son club formateur où il a évolué de 2005 à 2015, entre centre de formation et équipe professionnelle. Mieux : Pablo Longoria serait disposé à négocier, conscient qu'il faudra des joueurs expérimentés pour encadrer le jeune effectif qu'il met sur pied.

Le fils d'Abedi Pelé évolue depuis deux ans en Deuxième division anglaise avec les Swans. Il y a inscrit 31 buts et délivré 11 passes décisives, un superbe total, même si ce n'était que le Championship. Son état d'esprit bagarreur a toujours plu aux supporters marseillais, qui se feraient sans doute une joie de le revoir sous le maillot blanc. Reste à savoir si salaire britannique cadre aujourd'hui avec les finances de l'OM, surtout que le Celtic Glasgow s'intéresse aussi à lui…

