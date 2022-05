OM - Mercato : Longoria prêt à relancer un grand Espoir de Liga

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

S'il apprécie de regarder en Italie pour se renforcer, Pablo Longoria a d'autres réseaux pour muscler l'OM. Notamment en Espagne où le président phocéen a fait ses débuts et s'est développé. D'après Sport, ce lien avec son pays d'origine pourrait se matérialiser par une arrivée en provenance de l'Espanyol Barcelone.

Un de la Fuente bis arraché à l'Espanyol ?

Un an après le relatif échec de Konrad de la Fuente (ex-FC Barcelone), Pablo Longoria avance sur une nouvel ailier gauche ibérique : Nico Melamed (21 ans). International Espoirs dans son pays, l'intéressé s'est contenté des miettes cette saison (29 apparitions pour seulement 6 titularisations et 1 but).

D'après le média catalan, Grenade, le PSV Eindhoven, Braga et l'Olympiakos sont également sur les rangs pour l'accueillir. Nico Melamed partira pour un montant bien inférieur aux 25 M€ de sa clause libératoire...

L'OM sur Melamed (Espanyol) L'OM figure parmi les candidats pour accueillir Nico Melamed (21 ans), pépite déchue de l'Espanyol de Barcelone, qui cherche aujourd'hui à se relancer. Plusieurs clubs ibériques et européens sont également sur les rangs pour l'accueillir.

Alexandre Corboz

Rédacteur