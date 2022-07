OM - Mercato : Longoria prêt à se séparer de Guendouzi et Ünder cet été ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors que Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez sont venus renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille cet été, le club olympien doit désormais dégraisser.

Caleta-Car et Lirola poussés vers la sortie, Guendouzi et Ünder pas intransférables ?

Selon les informations du Phocéen, si Duje Caleta-Car, qui de nouveau poussé vers la sortie cet été, n'est pas vendu car aucune offre n'est arrivée, il devrait rester dans l'effectif d'Igor Tudor et devrait jouer. Mais si une offre arrive au club et qu'il la refuse volontairement, le défenseur central croate devrait être envoyé en réserve. Quant à Pol Lirola, l'OM le proposerait à d'autres clubs. Mais en cas de départ du latéral droit espagnol, le club marseillais ne devrait pas recruter de remplaçant. De leurs côtés, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, arrivés l'été dernier sur les bords de la Canebière, feraient partie des joueurs qui ne seraient pas retenus en cas de très belle offre.

Le stage de présaison, un concentré de football et des moments de convivialité pour le groupe et le staff olympiens 👥🔵⚪️ pic.twitter.com/mBo475Th5M — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 26, 2022

Pour résumer Duje Caleta-Car, Pol Lirola, Mattéo Guendouzi, Cenzig Ünder... Le Phocéen a fait un point sur les dossiers chauds de l'Olympique de Marseille dans le sens des départs.

