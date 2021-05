OM - Mercato : Longoria proche de commettre une terrible bévue ?

Zapping But! Football Club OM : le debrief du match face à l'Angers SCO

Outre le milieu de terrain de Flamengo, Gerson, le président de Olympique de Marseille, Pablo Longoria, suivrait de près un autre Brésilien. Selon les informations de La Provence, il s'agirait du jeune milieu offensif de Recife, Gustavo Silva De Oliveira (18 ans).

"Il faudrait le laisser encore un an dans le championnat brésilien"

Interrogé par nos confrères de Football Club de Marseille, Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien et consultant pour Le Club des 5, a confié que Gustavo Silva de Oliveira n’était pas encore prêt pour le haut niveau. "C’est un très jeune joueur, il faut le peaufiner, le travailler… Pour le juger vraiment, il faudrait le laisser encore un an dans le championnat brésilien voire plus. Qu’il puisse faire une saison complète au haut niveau, en D1 brésilienne pour voir s’il peut s’imposer."