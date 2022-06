OM - Mercato : Longoria proche de devancer l’OL pour cette recrue prisée à 7 M€ !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L’OM est sur tous les fronts. Engagé dans un mini bras de fer avec la DNCG pour organiser son mercato estival en dépit de quelques réticences de celle-ci, le club phocéen doit déjà préparer son recrutement estival et a déjà ciblé au moins un défenseur central en plus de Samuel Gigot. Libre au 30 juin du côté du Vitesse Arnhem, Riechedly Bazoer (25 ans) aurait ainsi fait l'objet d'une offre de Pablo Longoria, qui serait bien placé dans ce dossier.

Foot Mercato nous apprend par ailleurs que l'OM est toujours aussi déterminé à récupérer le colosse du Havre Isaak Touré (19 ans). Désireux de griller la concurrence de l'OL, de l'Eintracht Francfort ou encore de Newcastle, le dirigeant espagnol aurait rencontré les représentants du jeune défenseur avec dans l'idée de boucler le dossier avant qu'il ne s'envole pour l'Euro U19 avec l'équipe de France le 18 juin.

L’OM a donc moins d'une semaine pour trouver un accord avec le HAC et ficeler le dossier. Le journaliste italien Luca Bendoni, proche de Gianluca Di Marzio, assure de son côté que ce dossier trouvera son dénouement autour d'une indemnité comprise entre 7 et 8 millions d'euros et que l'AC Milan est déjà hors course.

Work in progress to reach an agreement for Isaak Toure's transfer from Le Havre to Olympique de Marseille - confirmed what reported by @Santi_J_FM. ⚪️🔵 #OM



Negotiation ongoing for a 7-8m deal, as per my sources. AC Milan liked the player too, but they are out of the race. 🇫🇷💫 pic.twitter.com/qMRlv3mscR