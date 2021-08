OM - Mercato : Longoria réactive une piste prometteuse du LOSC

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Hugo Siquet dans le viseur de l’OM ? Selon les informations de Sacha Tavolieri, journaliste d’RMC Sport, Pablo Longoria aurait coché le nom de l’international U21 belge, Hugo Siquet, pour renforcer le poste de latéral droit en cas d’échec dans le dossier Daniel Wass.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat au Standard de Liège, la Dernière Heure, révélait que les Rouches demanderait 6 millions d’euros pour leur jeune défenseur, chose qu’avait refusé de payer le LOSC. De plus, le club belge souhaiterait un transfert sec, il va donc falloir que l’OM mette la main à la poche rapidement avant la fin du Mercato. Formé au Standard de Liège, Arnaud Siquet a pris part à 20 match de Jupiler Pro League (D1 Belge) et a délivré 6 passes décisives. L’OM s’intéresserait également à Clinton Mata, latéral droit de 28 ans du Club Bruges. Affaires à suivre.

Il pourrait donc y avoir un second latéral droit cet été à l’#OM après #Lirola. Les pistes #Mata, #Siquet et #Wass ne pourraient donc pas être totalement refermées. Toujours est-il qu’elles existent mais qu’il faudra, pour les 2 joueurs de #ProLeague, payer un transfert. #mercato — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 19, 2021