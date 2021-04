OM - Mercato : Longoria réchauffe le nouveau rêve de Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Pablo Longoria ne s’est pas échappé mercredi midi. Invité à discuter des dossiers chauds, le président de l’OM a fait un zéro faute en abordant notamment le mercato. Le dirigeant espagnol n’a pas caché les difficultés à recruter cet été même s’il a laissé la porte ouverte à la possibilité de transactions dites malignes.

Pour la saison 2020-2021, le club phocéen devrait ainsi récolter entre 35 et 40 M€ au sujet de la Ligue des champions écoulée. À l’OM, on a ainsi déjà budgété une éventuelle participation à la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa qui rapporterait, en tablant sur une billetterie ouverte et raisonnable, près de 10 M€. Par ricochet, Longoria peut d’ores et déjà planché sur le recrutement.

Une ouverture pour Almada ?

Selon La Provence, Arturo Vidal (33 ans, Inter Milan) ne viendra pas car cela coûterait bien trop cher (il touche 6,5 millions d'euros). Sportivement, l'absence de Ligue des champions serait aussi un obstacle. Quant à Thiago Almada (20 ans, Vélez Sarsfield), Jorge Sampaoli l'adore bel et bien. Le milieu offensif argentin a une clause de départ trop élevée (20 millions d'euros), mais son club pourrait peut-être le lâcher pour moitié moins. Longoria miserait alors sur son art de négocier déjà démontré avec Naples pour Arkadiusz Milik.