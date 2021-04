OM - Mercato : Longoria récolte un chèque bonus pour cet été

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C’était dans les tuyaux et c’est désormis officiel : Maxime Lopez est officiellement un joueur de Sassuolo. En disputant son 20e match avec le club italien hier en Serie A contre Benevento, le milieu de terrain de 23 ans a activé la clause d'option d'achat figurant dans son contrat à l’OM.

Dans l'affaire, l'OM devrait recevoir une somme comprise entre un et trois millions d'euros - selon les différentes sources - et Lopez s'engager pour 4 saisons avec le club italien. Avec le maillot de son club formateur, Lopez a disputé 150 matchs pour un total de 5 buts et 21 passes décisives.

Lopez a tourné la page OM

« Je vous laisse un petit message pour vous dire au revoir et pour vous remercier pour tous les bons moments que j'ai passés ici. C'est un peu toute ma vie, ce club et cette ville. C'est le coeur lourd que je pars, mais je resterai le plus fidèle supporter de l'équipe. Je vous dis à bientôt et allez l'OM », avait publié le Minot lors de son départ. Depuis, il a réussi à tourner la page.