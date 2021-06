OM - Mercato : Longoria relance deux pistes liées au FC Nantes, nouvel accord scellé !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Pablo Longoria est sur tous les fronts à six jours de l'ouverture officielle du mercato estival. En quête d'un nouveau gardien pour concurrencer Steve Mandanda et d'un milieu offensif pour dynamiter l'attaque phocéenne, le président de l'Olympique de Marseille a relancé deux pistes étudiées depuis plusieurs mois.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, il s'agirait des pistes menant au portier du FC Nantes, Alban Lafont (22 ans), dont l'option d'achat de 7 millions d'euros a été levée fin avril par les dirigeants des Canaris, et de la jeune pépite du Toulouse Football Club, Amine Adli (21 ans), élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Ligue 2.

Un accord avec Randstad officialisé

Par ailleurs, un accord de partenariat avec la société Randstad a été officialisé par l'OM ce midi au travers d'un communiqué. « Nous sommes fiers de pouvoir nous associer à Randstad, une entreprise leader dans le secteur des ressources humaines. En plus de partager des valeurs fortes telles que l’exemplarité et la performance, l’Olympique de Marseille et Randstad ont le même objectif : placer l’humain et le développement des compétences au cœur de leurs projets. Nous nous réjouissons de travailler avec les équipes de Randstad au cours des trois prochaines années et nous sommes impatients de mettre notre passion et notre créativité à leur disposition », a déclaré le Directeur général Laurent Colette.