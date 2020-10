OM - Mercato : Longoria relance un dossier urgent après le succès contre les Girondins !

André Villas-Boas ne pouvait pas mieux préparer le retour de l’OM en Ligue des champions. Nets vainqueurs des Girondins de Bordeaux ce samedi (3-1), les Marseillais se déplaceront mercredi en Grèce pour affronter l’Olympiakos (21h). Florian Thauvin (27 ans) pourrait encore se muer en chef de file de l’OM. Buteur et brillant dans le jeu face au FCGB, le champion du monde 2018 pourrait même voir sa situation contractuelle se décanter en raison de sa montée en puissance (3 buts et 4 passes décisives en 7 matches de L1 cette saison).

Longoria garde espoir pour Thauvin

Pablo Longoria a relancé le dossier de sa prolongation et semble enfin décidé à proposer quelque chose de solide pour ne pas le voir partir cet hiver ou libre en juin 2021. « Florian Thauvin fait partie du patrimoine du club. C'est pour ça que ça serait dur de perdre un joueur important comme lui, a fait savoir le directeur sportif de l’OM à la chaîne Téléfoot. Dans sa situation, il sera libre, c'est pour ça qu'on doit travailler tous ensemble, club, joueur, entourage, pour trouver la meilleure solution. Le football et la vie, c'est toujours trouver des solutions. Je crois vraiment en les paroles de Florian quand il parle de continuité, et je suis content de trouver une ouverture de son côté. »