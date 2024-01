OM - Mercato : Longoria relance un latéral et lorgne deux nouveaux joueurs de Benfica

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Une nouvelle piste au poste de latéral gauche a fuité à l’OM. Selon Le Petit OM, qui suit l’actualité du club phocéen sur X, Pablo Longoria serait séduit par le profil de Kévin Rodrigues afin de faire un peu souffler Renan Lodi. Le franco-portugais, formé au TFC, est bien connu de la cellule de recrutement de l’OM puisqu'il avait été proposé en 2019 avant de finalement partir en prêt à Léganes.

Rodrigues valide un retour en France

Rodrigues vient de boucler une bonne saison 2022-23 et 6 mois solides à Adana Demirspor (6 passes décisives et 2 buts en 44 matches) mais il a résilié son contrat il y a quelques jours car le club turc a de gros soucis financiers. Toujours d’après le compte pro marseillais, le joueur de 29 ans, qui peut évoluer sur toute l'aile gauche, verrait d'un bon œil un retour en France. L’OM, qui lorgne aussi Javi Galán, David Jurasek et Kai Wagner, pourrait rapidement passer à l'action.

Par ailleurs, La Tribune Olympienne nous apprend que l’OM s'intéresse à deux joueurs du Benfica B Sofiane Dris (ailier droit) et Lenny Lacroix (défenseur central). Il s’agirait d’une simple prise de renseignements à l'heure actuelle pour les deux jeunes français suivis par la cellule de recrutement marseillaise.

