OM - Mercato : Longoria rétropédale avec Alvaro Gonzalez !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Écarté depuis plusieurs mois par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez, qui n'a plus joué depuis le 16e de finale aller de la Ligue Europa Conférence face à Qarabag (3-1), le 17 février dernier, a trouvé un accord pour une résiliation de contrat à l'amiable avec l'Olympique de Marseille.

Podcast Men's Up Life

L'OM change de stratégie avec Alvaro Gonzalez

Mais un retournement de situation pourrait avoir lieu pour l'avenir du défenseur central espagnol, dont le contrat court jusqu'en juin 2024 avec l'OM. En effet, selon les informations du journal, L'Equipe, les dirigeants olympiens privilégieraient désormais une vente plutôt qu'une résiliation pour l'ancien joueur de Villarreal. Reste désormais à trouver preneur.

La une du journal L'Équipe de ce vendredi 24 juin

Lire l'édition > https://t.co/phuG4QrZii pic.twitter.com/BEcCHmx66B — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 24, 2022

Pour résumer L'Olympique de Marseille privilégieraient désormais une vente plutôt qu'une résiliation de contrat pour Alvaro Gonzalez, dont le contrat court jusqu'en juin 2024 avec le club phocéen.

Fabien Chorlet

Rédacteur