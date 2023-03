OM - Mercato : Longoria s'attaque à un bon plan de l'AC Milan

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L'intersaison approche, les premières rumeurs transferts voient le jour et on peut être certain d'une chose à l'OM : Pablo Longoria va encore sortir des joueurs inconnus de son chapeau. D'ailleurs, La Gazzetta dello Sport en a dévoilé un hier, au cours d'un article consacré à l'été de l'AC Milan, celui d'Eduard Spertsyan. D'après le quotidien lombard, les deux clubs lorgneraient ce milieu offensif de 22 ans, évoluant à Krasnodar. Sa fiche Transfermarkt est placée sous le signe du 9 puisqu'il a marqué 9 fois, délivré 9 passes décisives en 19 matches de championnat russe et coûterait 9 M€.

Le recrutement d'un joueur dans ce compartiment du jeu va s'imposer à l'OM avec le départ programmé de Mattéo Guendouzi. Même s'il est censé évoluer un cran plus bas, l'international français est utilisé derrière l'attaquant par Igor Tudor depuis le début de la saison. Sa vente à un club anglais cet été devrait renflouer les caisses. Et permettre d'attirer un remplaçant du type Spertsyan. Qui, s'il arrive, pourrait boucher un peu plus l'horizon de Dimitri Payet dans le onze de départ...