OM - Mercato : Longoria s'attaque à un chantier à 35 M€

Que l'OM se qualifie pour la prochaine Champions League ou pas, Pablo Longoria aura beaucoup de travail cet été. En effet, le président marseillais va devoir vendre certains joueurs pour combler le déficit et les remplacer par des éléments à la fois peu chers et prometteurs. Une vraie gageure mais l'ancien directeur sportif a montré depuis bientôt deux ans qu'il avait du flair en matière de recrutement. Et un vrai talent de négociateur.

Il lui en faudra pour cette cible révélée par le site footballclubdemarseille.fr. Il s'agit de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri (24 ans), qui traverse une saison difficile avec le FC Séville alors qu'il avait brillé lors de la précédente (24 buts). Si sa situation sportive laisse à penser qu'une arrivée en Provence est possible, c'est son coût qui va nécessiter un nouveau coup de maître de Longoria. En effet, En-Nesyri est coté à 35 M€ par Transfermarkt. Et le Séville de Monchi est réputé pour faire de bonnes affaires, pas pour faire des cadeaux aux autres clubs...

Mercato OM: Après Saïss, Longoria surveille un autre international marocain ? - https://t.co/aCUfxrOwlO pic.twitter.com/hVA1OqH7fx — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 9, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur