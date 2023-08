OM - Mercato : Longoria s'attaque à une valeur sûre de Bundesliga

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Malgré qu'il est déjà cinq milieux de terrain dans son effectif (Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi et Pape Gueye), l'Olympique de Marseille serait intéressé par un milieu de terrain évoluant en Bundesliga, si l'on en croit les informations du journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg.

Amiri dans le viseur de l'OM

Il s'agirait de Nadiem Amiri. Passé par Hoffenheim entre 2015 et 2019 et au Bayer Leverkusen depuis quatre ans, le milieu de terrain allemand est une valeur sûre de Bundesliga. Les dirigeants marseillais seraient déjà entrés en négociations avec le joueur de 26 ans, qui voudrait quitter le Bayer cet été. Pour laisser partir son joueur d'ici la fin du mercato estival, le club allemand attendrait une offre entre 6 et 7 millions d'euros. Mais l'OM ne serait pas seul dans ce dossier puisqu'un club anglais dont l'identité n'a pas filtré ciblerait également Nadiem Amiri.

