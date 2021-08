OM – Mercato : Longoria s'est bien fait doubler pour une priorité offensive

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Désireux de doubler tous les postes, Pablo Longoria est actuellement focalisé sur la signature d'un ou plusieurs latéraux pour l'OM (Lirola, Wass) mais le président délégué du club phocéen n'en oublie pas pour autant son souhait de mettre en concurrence Dimitri Payet avec un jeune offensif.

Si plusieurs noms ont circulé dans le secteur (Adli, Pavon, etc.), Thiago Almada (Velez Sarsfield, 20 ans) a longtemps fait figure de priorité, Marseille s'est même déjà entendu sur les contours du futur contrat de l'Argentin. Problème : sur ce dossier, Pablo Longoria fait face à l'intransigeance du Velez qui réclame aux alentours de 15 M€ sur le transfert. Une demande qui a poussé l'OM à s'éloigner du dossier... Et l'Atlanta United de lui passer devant.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l'accord serait aujourd'hui total entre le club de MLS et le Velez Sarsfield concernant les modalités du transfert. L'Atlanta doit désormais s'entendre avec Thiago Almada qui pourrait devenir l'un de ses trois « designated player » (joueur en dessus du plafond salarial). Affaire à suivre...

Atlanta United are working to complete Thiago Almada deal. Agreement reached with Vélez and now talks on personal terms. 🇺🇸🇦🇷 #Atlanta #MLS



Atlanta have also made a bid for €8m + add ons to sign Portuguese striker Ricardo Horta. Braga turned down the proposal. 🇵🇹