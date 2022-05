OM - Mercato : Longoria s'est fixé une priorité, Sampaoli grince déjà des dents

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM a peu de chances de garder William Saliba mais accueillera peut-être un autre défenseur central, Isaak Touré, qui partage le même agent que le joueur des Gunners. Selon L’Équipe, le club phocéen est très bien placé sur le dossier de l’axial du Havre (19 ans ; 2,04 m), sous contrat jusqu’en 2023 et que les dirigeants du HAC valorisent à 5 M€. La concurrence de l’OL, Francfort, Wolfsburg et Newcastle ont rendu les choses plus difficiles, le club anglais ayant formulé une offre de 9 M€ pour le recruter.

Pablo Longoria n’en démord pourtant pas : le profil de Touré est bien ce qu’il recherche cet été. Selon La Provence, le président de l’OM va recruter malin, il ne faut donc pas s'attendre à voir des stars débarquer au prochain mercato. Ce n’est pas son projet, ce qui pourrait faire grincer des dents à Jorge Sampaoli, plutôt désireux de voir débarquer des recrues plus expérimentées.

Le coup de froid au sujet de Saliba a toutefois confirmé une tendance claire cet été à l’OM : l’accent sera mis au renforcement de la défense centrale. Le quotidien régional affirme même que ce n’est pas un mais deux stoppeurs qui seront ciblés, en rappelant que Samuel Gigot a déjà signé sur la Canebière, où il débarquera en juin.

🔹️ Pablo Longoria va recruter Malin, il ne faut pas s'attendre à voir des stars au prochain mercato. Ce n’est pas le projet de Pablo Longoria ! #TeamOM | #MercatOM @laprovence pic.twitter.com/M2iRP3sGzg — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) May 24, 2022

Pour résumer Alors que William Saliba sera conservé par Arsenal au mercato estival, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont revu leurs priorités de la saison prochaine. Cap sur la défense et plutôt deux fois qu’une. Deux stoppeurs sont ainsi envisagés.

Bastien Aubert

Rédacteur