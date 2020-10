OM – Mercato : Longoria s'est opposé à l'arrivée d'un buteur d'expérience

Le Mercato est terminé et du côté de l'OM, André Villas-Boas aurait bien aimé profiter des dernières heures du marché pour enregistrer l'arrivée d'un latéral droit, surtout que Bouna Sarr est parti au Bayern Munich. Mais devant aussi AVB aurait besopin de renfort et un nom continue de circuler sur les bords de la Canebière : celui de Mario Mandzukic.

A 34 ans, le Croate est libre après avoir résilié son contrat avec Al-Duhail au Qatar. Il peut donc encore signer dans un club. Et il constituerait un bon renfort selon un agent français, cité par Le Phocéen. « Sachant le profil que recherchait l'OM, il y avait un joli coup à faire avec lui car il reste un vrai tueur de surface. Le fait de jouer dans un gros club avec, en prime, la Champions League, aurait pu être intéressant pour lui et pour l'OM. Évidemment, ce genre de coup n'est jamais sans risque, mais ce n'était pas idiot ».

Le Croate a bien été proposé

« Il a effectivement été proposé à l'OM, confirme au Phocéen un autre agent, proche du dossier. Mais Pablo Longoria souhaite en priorité des profils jeunes à développer, alors que Mario est un joueur d'utilisation et non de valorisation. Après, il est évident qu'il est encore largement capable de mettre 20 buts par saison en L1 et de faire la différence en Champions League. C'était le choix d'un buteur opérationnel, mais à 5 M€ par an. C'est le tarif pour ce type de joueur sans transfert à payer, sachant qu'il n'y avait pas de perspective de revente, mais une garantie de résultats. Dommage, car l'OM n'a pas son profil, mais c'est un choix qui peut s'entendre ».