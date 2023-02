OM - Mercato : Longoria sait déjà quel joueur remplira ses caisses cet été

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Mattéo Guendouzi avait terminé la saison dernière sur les rotules, après avoir pris part aux 56 matches de l'OM toutes compétitions confondues, la plupart du temps dans leur intégralité (52 titularisations). Ça ne sera pas le cas cette saison. Le milieu de terrain est moins indispensable aux yeux d'Igor Tudor qu'à ceux de Jorge Sampaoli. Le Croate préfère aligner le duo Rongier-Veretout à son rôle de prédilection et fait jouer l'ancien Merlu un cran plus haut, où il est moins à l'aise. Et où il est moins tranchant devant le but que nombre de ses partenaires.

L'Equipe du jour confirme cette perte d'influence de l'international français mais surtout son départ prochain de l'OM. Il en a été question en janvier pendant le mercato mais c'est désormais une certitude : en juin, Guendouzi quittera Marseille, malgré un contrat jusqu'en 2025. Et Pablo Longoria et Javier Ribalta comptent bien le vendre au prix fort. C'est-à-dire plus que les 30 M€ proposés par Aston Villa cet hiver. C'est grâce à lui que les deux dirigeants rempliront les caisses et pourront continuer de renforcer l'équipe.