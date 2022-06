OM - Mercato : Longoria se fait conseiller un joueur du RC Lens autre Clauss et Fofana

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Pour renforcer son équipe cet été, le président de l'OM, Pablo Longoria, lorgne deux Lensois, Jonathan Clauss et Seko Fofana. Mais le piston droit et le milieu de terrain sont chers, très chers. Et la concurrence est féroce pour les recruter. Mais cela ne doit pas décourager l'Espagnol de faire son marché en Artois. L'ancien Olympien (et directeur sportif lensois) Eric Roy a expliqué dans L'Equipe que le milieu récupérateur malien Cheikh Doucouré méritait également de la considération.

"Il a des clubs anglais qui le suivent de très près (Arsenal, Crystal Palace, Wolverhampton), et les clubs français devraient se réveiller. On parle beaucoup de Fofana, et c'est normal. Mais sans le travail de Doucouré, on le verrait beaucoup moins. C'est lui qui assure l'équilibre et ressort les ballons pour que Fofana puisse se projeter." Âgé de 22 ans et sous contrat jusqu'en 2024 avec le Racing, Cheikh Doucouré est coté à 15 M€ par Transfermarkt.

Raphaël Nouet

Rédacteur