OM - Mercato : Longoria se prend une gifle pour le remplaçant idéal de Sampaoli

Bien sûr, aujourd'hui que l'OM surfe sur une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, qu'il est 2e de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League Conférence, personne n'a plus envie de voir Jorge Sampaoli partir. Mais à un moment, c'était le contraire. Et à l'époque, le nom de Marcelino, actuellement en poste à l'Athletic Bilbao mais en fin de contrat en juin, revenait souvent.

Et il est vrai que l'ancien coach de Villarreal et Valence présente de solides références, comme le beau jeu développé par toutes ses équipes ou encore les trophées remportés (Coupe du Roi avec Valence, Supercoupe d'Espagne avec Bilbao) avec ces clubs loin d'être les plus riches. Mais un obstacle de taille, autre que Sampaoli, se dresse entre Marcelino et une arrivée à Marseille : son salaire. Selon le média anglais The Athletic, il serait de 500.000€ mensuels. Injouable pour l'OM, où Sampaoli émarge à 330.000€, selon L'Equipe...

Raphaël Nouet

Rédacteur