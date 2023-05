OM - Mercato : Longoria se voit servir sur un plateau un buteur à zéro euro

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Pablo Longoria devrait donc se mettre en quête d'un buteur pour cet été. Et ça tombe bien car, ce mardi, les Glasgow Rangers ont annoncé qu'une de ses anciennes cibles allait se retrouver sur le marché. En effet, le Colombien Alfredo Morelos (26 ans) fait partie des cinq joueurs en fin de contrat que les Huns ne prolongeront pas. Reste à savoir si ce joueur au caractère explosif mais à la morphologie souvent moquée par les supporters des autres clubs, notamment ceux du Celtic, plait encore au président de l'OM...

#RangersFC can today announce Scott Arfield, Filip Helander, Ryan Kent, Allan McGregor and Alfredo Morelos will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



💙 The players have given excellent service & will move on with the thanks of everyone at Rangers.