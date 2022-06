OM - Mercato : Longoria sort 15 M€ pour cette recrue, il se fait rembarrer !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

C’est assez rare pour être souligné, Pablo Longoria s’est pris un râteau. Selon Goal Italia, l’OM avait fait une offre pour Danilo, milieu défensif de Palmeiras surveillé par de grands clubs européens. Celle-ci s’élevait à 15 millions d’euros pour le jeune joueur mais le club brésilien aurait catégoriquement refusé.

Un gros de Ligue 1 fait monter les enchères

Quelques clubs étrangers sont sur la piste de Danilo, mais l’OM fait également face à la concurrence de l’AS Monaco car si le milieu récupérateur de 21 ans ferait un beau successeur à Boubacar Kamara, l’ASM doit également remplacer Aurélien Tchouaméni. Les Monégasques étaient déjà aller piocher au Brésil du côté de Grêmio pour dégoter la pépite Vanderson l’été dernier.

L’an dernier, Pablo Longoria avait réussi un mercato miraculeux à moindre coût, il semblerait que ce temps soit révolu et que cet été il faille mettre la main au portefeuille pour rebâtir un effectif.

