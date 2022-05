OM - Mercato : Longoria sur le nouveau Varane ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il y a un mois, Pablo Longoria donnait une interview au quotidien turinois Tuttosport dans laquelle il disait tout le bien qu'il pensait de la Juventus, où il a travaillé et dont il apprécie l'extrême professionnalisme. Il disait également que tous les Bianconeri l'intéresseraient, notamment le vétéran Giorgio Chiellini. Et si le président de l'OM avait simplement détourné l'attention de son véritable objectif turinois ?

En effet, ce dimanche, le site Foot Mercato explique que Félix Nzouango, défenseur central français de 19 ans jouant à la Juve depuis deux ans, pourrait être prêté cet été. International U19, il est présenté comme le nouveau Raphaël Varane, avec un petit côté Wesley Fofana. Que du lourd ! Son profil ressemble furieusement à la recrue type de Longoria : un jeune bourré de talent et à moindre coût. Une piste sérieuse pour l'OM, qui perdra Alvaro Gonzalez et Boubacar Kamara cet été, et peut-être aussi William Saliba et Duje Caleta-Car ?

Félix Nzouango, l'espoir français de la Juve qui a une sacrée cote https://t.co/AmTw5OG0bd — Foot Mercato (@footmercato) May 8, 2022

Pour résumer Toujours en quête de bons coups à moindre prix, le président de l'OM, Pablo Longoria, a certainement noté sur ses tablettes le nom de Félix Nzouango (19 ans), défenseur central de la Juventus Turin présenté comme le nouveau Raphaël Varane et que la Vieille Dame voudrait prêter cet été.

Raphaël Nouet

Rédacteur