OM - Mercato : Longoria sur le point de conclure un sacré dossier !

Plusieurs semaines, déjà, que le nom d'Eric Bailly, le défenseur de Manchester United, revient avec insistance du côté de l'OM. Mais il se pourrait que le dossier se finalise dans les toutes prochaines heures.

En effet, et comme le précise depuis her soir, le journaliste spécialisé mercato, Fabrizio Romano, l'OM et Manchester United sont tous proches de tomber d'accord. Objet du deal ? Un prêt avec option d'achat qui serait estimé aux environs de dix millions d'euros, précise pour sa part le quotidien l'Equipe.

Attention, toutefois, l'OM doit également se mettre d'accord avec le défenseur ivoirien sur les conditions salariales si l'option d'achat était levée en fin de saison prochaine.

Olympique Marseille are closing on Eric Bailly loan deal with Manchester United. Understand it’s a loan with buy option included. 🚨🔵 #OM



Negotiations now ongoing with Bailly agents as he has to agree personal terms in case of future, permanent transfer. pic.twitter.com/YrbFFTK8wt