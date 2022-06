OM - Mercato : Longoria surveille un attaquant de Ligue 1 sur le départ

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Stephy Mavididi a des envies d’ailleurs. Après une saison satisfaisante individuellement avec le MHSC (8 buts, 3 passes décisives), le jeune Anglais (24 ans) a exprimé son envie de quitter la Paillade et notamment de retourner en Angleterre. Laurent Nicollin a précisé qu’il ne bloquerait pas l’ancien joueur de la Juve.

Selon Fabrizio Romano, plusieurs clubs ont approché Mavididi et ses agents dont West Ham, Brighton, Southampton et Everton. Mais si Mavididi a des chances de rentrer dans son pays natal, il pourrait également prolonger son séjour en France puisque l’OM a également sondé l’entourage du joueur.

En attendant l’avancée du dossier Amine Harit qui doit repartir à Schalke, l’OM serait avisé de retrouver un attaquant capable de jouer à tous les postes du front de l’attaque. Sous contrat jusqu’en 2024, l’Anglais pourrait s’avérer être un bon plan B pour Longoria.

Stephy Mavididi could leave Montpellier this summer. Many clubs have approached his agents including West Ham, Brighton, Southampton, Everton and OM. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers



Deal still at early stages but there are good chances for Mavididi to make his move in the coming weeks.