OM - Mercato : Longoria tente bien un dernier gros coup

Pablo Longoria avait promis onze recrues aux supporters marseillais, on en est plus très loin. Mais pour clôturer son festival, le président de l'OM pense à un dernier nom qui, s'il n'est pas très prestigieux au niveau de la scène internationale, plait beaucoup à son public, celui de Jérémie Boga. Natif de Marseille, né à quelques mètres du Vélodrome et fan de l'OM, l'international ivoirien de 24 ans a un bon de sortie et souhaite venir.

Le gros souci, comme l'explique La Provence ce dimanche, c'est que Sassuolo demeure inflexible sur le montant de l'indemnité, qui oscille entre 25 M€ et 30 M€. Le club soutenu par la Mapei s'appuie sur le fait que l'Atalanta Bergame lui a formulé une offre pour Boga pour ne pas revoir son tarif à la baisse, ni envisager un prêt. Longoria va donc devoir vendre au préalable s'il veut parvenir à ses fins. Ou se contenter des nombreux ailiers qu'il a déjà à disposition (Henrique, De La Fuente, Under…).