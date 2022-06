OM - Mercato : Longoria tente de chiper ce talent à l'OL et au LOSC

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

En quête de bons plans dans l'éventualité où il ne pourrait pas finaliser le retour en prêt de William Saliba (Arsenal), Pablo Longoria a investi le marché des joueurs libres dans l'espoir d'y réaliser quelques coups de fusil pour le compte de l'OM. Si l'on en croit Fabrizio Romano, le président olympien aurait une idée en Eredivisie (D1 néerlandaise).

Libre au 30 juin du côté du Vitesse Arnhem, Riechedly Bazoer (25 ans) aurait fait l'objet d'une offre de l'OM. S'il n'est pas la seule piste considérée par la direction phocéenne, le natif d'Utrecht coche de nombreuses cases : lui qui est encore jeune et jouit d'une solide expérience.

International A néerlandais (6 capes), le stoppeur de 25 ans évolue depuis 2019 au Vitesse Arnhem et sort d'une saison pleine (43 matchs cette saison, 2 buts, 3 passes décisives). Avant cela, il avait joué à l'Ajax Amsterdam, à Wolfsbourg, au FC Porto ou encore à Utrecht. L'OL et le LOSC suivaient cette piste il y a encore quelques mois.

Olympique Marseille are in talks with Riechedly Bazoer agents to discuss possible free move, not fully agreed yet. ⚪️🔵 #OM



He’s an option in the list as Bazoer is available on a free transfer; but not the only name considered.