OM - Mercato : Longoria tente le coup pour un phénomène brésilien, Marseille bave déjà !

La DNCG a donné son feu vert, l’OM peut ouvrir les vannes au mercato. Pas trop quand même, évidemment, puisque la priorité de Frank McCourt reste de dégraisser un effectif qu’il trouve encore trop conséquent en quantité. Comme L’Équipe le confirme dans son édition du jour, Pablo Longoria travaille déjà l’exfiltration de plusieurs éléments cet été mais il reste également actif au niveau des arrivées.

La dernière rumeur en date se nomme Claudinho et provient de Mauro Cezar. « São Paulo s’est renseigné sur Claudinho, du Zenit, mais il a déjà jeté l'éponge. L'ancien joueur de Bragantino ne reviendra pas dans le football brésilien maintenant. Il serait dans le viseur de la Roma et de l'Olympique de Marseille », a déclaré le journaliste d’UOL sur Twitter.

Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour que le peuple marseillais s’enflamme sur Twitter, devant le talent du milieu offensif brésilien de 25 ans. « Si l’OM fait Claudinho, écoutez moi bien que je ne rate aucun match l’année prochaine. C’est le joueur qui m’a le plus fait vibrer ces dernières années en Amérique du Sud », a ainsi résumé Anthony Gonçalves, de l’émission « Les Réservistes. »

