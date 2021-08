OM – Mercato : Longoria tenterait de détourner la doublure de Payet du RC Strasbourg

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Si l'OM est plutôt en quête de joueurs dans le secteur défensif (Lirola, Wass, Maksimovic) et attend des départs pour finaliser des arrivées, Pablo Longoria continue de maintenir actif certains dossiers offensifs.

En effet, selon l'excellent Mohamed Toubache-Ter, insider bien connu de Twitter et souvent très juste en matière de Mercato, les Phocéens seraient « plus que chaud » sur Zinédine Ferhat (Nîmes, 28 ans). « Les échanges se poursuivent et montent d'un cran », assène le spécialiste des transferts.

Strasbourg et Nîmes proches d'un accord pour Ferhat

Cité plus tôt dans le Mercato du côté de l'ASSE (sans que la piste ne soit réellement avérée), l'international algérien est toujours lié aux Crocos jusqu'en juin 2022. Depuis le début de la saison de Ligue 1, Ferhat n'a disputé que cinq petites minutes face à Dijon (2e journée).

Victime d'un « coup de froid » qui l'a privé du match de Valenciennes selon le coach Pascal Planque, le Nîmois serait également proche du RC Strasbourg d'après DZ Foot. Un accord est quasiment trouvé entre les clubs mais Zinédine Ferhat « temporise et attend l'offre d'un autre club (l'OM?) ».

Marseille plus que chaud sur Ferhat…

Les échanges se poursuivent & montent d’un cran !!! #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 8, 2021