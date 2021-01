OM - Mercato : Longoria tenterait un coup énorme avec un ancien du PSG !

Lancé dans la quête d'un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson, vendu à Aston Villa, Pablo Longoria suit plusieurs pistes en même temps. Il y en a en France (Louza, Fulgini), en Turquie (Kahveci) et même en Italie, à en croire calciomercatoweb.it ! Le Head of Football de l'OM aurait profité de ses contacts avec son ancien club, la Juventus Turin, avec qui il négocie l'échange Aké-Tongya, pour se renseigner sur la situation d'Adrien Rabiot !

Beaucoup d'inconnues dans ce dossier

Celle-ci est mauvaise. Il y a deux dimanches, la Juventus a joué un match très important dans la course au titre à San Siro contre l'Inter Milan. Adrien Rabiot était titulaire au milieu de terrain et, comme ses partenaires, il est passé totalement à travers. Les Bianconeri ont été mangés dans tous les compartiments du jeu mais plus spécialement au milieu de terrain, l'ancien Parisien étant ciblé par les médias transalpins comme l'un des maillots faibles de l'équipe. Depuis, que ce soit en Supercoupe d'Italie ou en Serie A, il cire le banc.

Dire que la Vieille Dame verrait d'un bon œil le départ du Duc n'est pas faux. Dire qu'un prêt est dans les tuyaux est possible. Maintenant, l'OM peut-il payer son salaire, évalué à plus de 600.000€ ? Non. Il faudrait que la Juve en prenne une grosse partie à sa charge. Sans compter que les Phocéens ne pourraient pas lever son option d'achat, estimée à 30 M€ par calciomercatoweb. Et puis, la dernière inconnue concerne l'envie du joueur, que ce soit de retrouver la L1 et d'aller chez l'ennemi de son club formateur. Même si une rumeur faisait état d'une passion pour l'OM quand il portait encore les couleurs du PSG…