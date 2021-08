OM – Mercato : Longoria tient déjà son plan B en cas d'échec de la vente de Kamara

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Boubacar Kamara sera-t-il transféré cet été ? Si l'OM espère de grosses ventes pour rééquilibrer ses comptes et que le Minot, sous contrat jusqu'en juin 2022, fait office de candidat numéro 1 au départ, les grosses offres ne se bousculent pas pour l'international Espoirs.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, la seule proposition tombée sur le bureau de Pablo Longoria atteignait à peine les 14 M€ (Newcastle) et n'a pas convaincu l'Etat-major phocéen. Le FC Séville est bel et bien sur les rangs pour accueillir « Bouba » Kamara mais a déjà avisé Marseille que rien ne se ferait sans le départ de Jules Koundé. Le club sévillan, fort de ses bonnes relations avec l'OM, est d'ailleurs le premier choix de Longoria s'il doit vendre.

Une prolongation si le FC Séville ne vient pas cet été ?

Dans l'éventualité où l'OM ne parvenait pas à trouver preneur pour Kamara avant le 31 août, un scénario inattendu est envisagé sur le Canebière. Afin de ne pas faire de mauvaise opération financière avec une grosse valeur marchande cédée gratuitement, Pablo Longoria envisage de plus en plus d'offrir une prolongation tardive à Boubacar Kamara. Pas sûr toutefois que le joueur et son entourage, en position de force sur le dossier, ne l'accepte aussi facilement. Le dossier ne sent pas très bon...