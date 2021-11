OM - Mercato : Longoria travaillerait sur un joueur de classe mondiale pour janvier

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

On est pourtant à deux mois de l'ouverture du mercato hivernal mais, déjà, les rumeurs transferts vont bon train. L'une, venue d'Italie, concerne l'Olympique de Marseille. Qui, pourtant, est toujours dans le dur financièrement et n'aura pas les moyens de se renforcer considérablement en janvier, à moins de vendre un Boubacar Kamara ou un Duje Caleta-Car en Premier League, et encore.

Cette rumeur, donc, annonce un intérêt phocéen renouvelé pour Alexis Sanchez. L'attaquant chilien de 32 ans n'a été titularisé qu'une seule fois par Simone Inzaghi depuis le début de la saison et il aurait l'intention de quitter l'Inter Milan cet hiver. Mais l'OM, qui s'était intéressé à lui cet été, de même qu'à son compatriote Arturo Vidal, va se heurter au même problème : son salaire. Sanchez, c'est 580.000€ net par mois. Une barre beaucoup trop haute pour les Phocéens. Dommage car un duo d'attaque avec Milik alimenté par Payet et Ünder ferait rêver…