OM - Mercato : Longoria, une escapade italienne décisive pour le dossier Veretout ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé la vidéo du journaliste italien Raimondo de Magistris, qui a capturé la visite de Pablo Longoria et Javier Ribalta à Turin. Le président et le directeur du football de l'OM étaient dans le Piémont pour négocier avec leurs homologues du Torino le transfert de Luis Henrique. L'ailier brésilien de 20 ans n'entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli et un départ arrangerait les affaires des Phocéens juste avant leur troisième passage devant la DNCG, demain jeudi.

Mais cette escapade italienne aurait aussi permis d'avancer sur d'autres dossiers. En effet, le directeur sportif de la Roma, Tiago Pinto, a aussi été vu dans l'hôtel où se sont déroulées les négociations. Et qui dit Roma dit Jordan Veretout, Justin Kluivert ou Amadou Diawara. Longoria reviendra-t-il en France avec l'assurance que le milieu international français portera le maillot blanc la saison prochaine ?

Pour résumer Le président de l'OM, Pablo Longoria, était à Turin ce mercredi pour négocier le départ de Luis Henrique. Mais il aurait aussi rencontré un dirigeant de l'AS Roma. Pour évoquer une arrivée prochaine de Jordan Veretout ?

Raphaël Nouet

Rédacteur