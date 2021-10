OM - Mercato : Longoria va relancer un de ses petits protégés cet hiver !

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

S'il a tout fait pour faire signer Daniel Wass (FC Valence, 32 ans), Pablo Longoria est tombé sur un os l'été dernier avec le Danois. En effet, l'ancien club du président de l'OM n'a jamais voulu baisser son prix de vente en dessous des 2-3 M€ que Marseille était prêt à mettre sur la table.

Une nouvelle offre pour Wass en janvier ?

Après avoir fait part de son mécontentement et avoir même séché quelques entraînements, Daniel Wass est finalement revenu à la raison, acceptant de rejouer pour le club Che (8 apparitions en Liga)... Mais sans prolonger son contrat au delà de juin prochain.

Si l'on en croit le site espagnol Todo Fichajes, l'OM a prévu de revenir à la charge au 1er janvier, prêt à faire signer l'ancien joueur de l'ETG six mois avant la fin de son contrat mais dans des conditions financières plus raisonnables aux initiales exigences de Valence (7-8 M€). Cette fois-ci, une offre comprise entre 2,5 et 3 M€ pourrait suffire pour le faire signer en Cité phocéenne. Affaire à suivre donc...