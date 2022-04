OM - Mercato : Longoria vend la mèche pour l’avenir de Milik et a trouvé où recruter !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Jorge Sampaoli a déjà posé les bases du mercato d’été. L’entraîneur de l’OM a été clair hier en conférence de presse : il souhaiterait déjà plusieurs renforts. Notamment un en attaque... où Arkadiusz Milik (28 ans) devrait rester la saison prochaine. « Il reste avec nous », a assuré le président de l’OM dans une interview accordée à Tuttosport. Le dirigeant espagnol en a profité pour dire tout le bien qu’il pensait de l’Italie... terreau fertile pour recruter.

« Nous avons une idée précise : mêler la force du français au caractère latin. Malgré ce que beaucoup pensent, la Serie A reste une excellence pour l'esprit de compétition et la culture de travail, a-t-il ajouté. Quand on achète un joueur du championnat italien, il peut faire mieux ou moins bien, mais il a certainement l'habitude de jouer au milieu de la pression. Et cet aspect est fondamental pour porter un maillot historique et lourd comme celui de l'OM, devant des supporters passionnés et très chauds comme les nôtres. »

Le président de l’OM sait déjà dans quel club prestigieux il aimerait recruter en masse... si le club phocéen lui en donnait les moyens. « Je prendrais n'importe qui, de Chiellini, à Dybala, qui est très fort mais nous ne pouvons pas nous le permettre, a-t-il conclu. Mais surtout, ce que j'achèterais, ce sont les valeurs de ce club, quelque chose qui n'a pas de prix. »

